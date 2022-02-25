Эмбиид: Харден — не такой, как про него пишут

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о новичке команды, защитнике Джеймсе Хардене.



«Забавно, когда читаешь все истории про него, а на самом деле он не такой, как про него пишут. Он отличный человек, у него отличный характер. Он всегда улыбается, с ним весело. Его присутствие в команде многое изменило. Я очень рад, что он будет с нами на площадке. Считаю, что его присутствие в команде нам поможет», — приводит слова Джоэла Эмбиида ESPN.



Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.