Евролига. «Монако» обыграл «Фенербахче», «Панатинаикос» победил «Црвену Звезду»

«Монако» на домашнем паркете переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 24 очка. В составе гостей площадки 19 очков на свой счёт записал Нандо де Коло.



В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» на домашней площадке переиграл сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась со счётом 79:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 25 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил американский форвард Аарон Уайт.