Евролига. «Монако» обыграл «Фенербахче», «Панатинаикос» победил «Црвену Звезду»
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«Монако» на домашнем паркете переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 24 очка. В составе гостей площадки 19 очков на свой счёт записал Нандо де Коло.
В другом матче игрового дня греческий «Панатинаикос» на домашней площадке переиграл сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась со счётом 79:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Неманья Недович, набравший 25 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил американский форвард Аарон Уайт.
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
25 февраля 2022, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
92 : 78
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Диалло - 24, Мотеюнас - 18, Томас - 14, Джеймс - 10, Вестерманн - 8, Мотум - 8, Холл - 6, Ли - 2, Уаттара - 2, Анджушич, Бутсиэль, Файе
Фенербахче: де Коло - 19, Гудурич - 18, Бартель - 10, Пьерр - 10, Акпинар - 8, Хазер - 6, Букер - 5, Полонара - 2, Биберович, Старкс, Флойд, Шайок
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
25 февраля 2022, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
79 : 73
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Недович - 25, Каввадас - 17, Сент-Рос - 8, Эванс - 8, Макон - 7, Каселакис - 5, Манцукас - 5, Бохоридис - 2, Хугкас - 2, Авдалас, Папаяннис
Црвена Звезда: Уайт - 14, Холлинс - 13, Калинич - 12, Митрович - 10, Уолтерс - 10, Добрич - 8, Давидовац - 2, Иванович - 2, Лазич - 2, Кузмич, Лазаревич, Маркович
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