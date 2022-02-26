Определён MVP 27-го тура Евролиги

Сербский разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Василие Мицич стал MVP 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



В матче с «Маккаби» (109:77) в минувшем туре Евролиги Мицич набрал 20 очков и отдал 10 результативных передач. Рейтинг его эффективности составил 30 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков в 27-м туре.

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Для Василие Мицича это звание MVP стало восьмым в карьере и вторым в нынешнем сезоне.



Лучшим игроком из проигравших команд стал Аарон Уайт из «Црвены Звезды», получивший 27 баллов эффективности в матче с греческим «Панатинаикосом». Встреча завершилась победой греков со счётом 79:73.