Определён MVP 27-го тура Евролиги
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Сербский разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Василие Мицич стал MVP 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с «Маккаби» (109:77) в минувшем туре Евролиги Мицич набрал 20 очков и отдал 10 результативных передач. Рейтинг его эффективности составил 30 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков в 27-м туре.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Для Василие Мицича это звание MVP стало восьмым в карьере и вторым в нынешнем сезоне.
Лучшим игроком из проигравших команд стал Аарон Уайт из «Црвены Звезды», получивший 27 баллов эффективности в матче с греческим «Панатинаикосом». Встреча завершилась победой греков со счётом 79:73.
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