Мори: Харден всегда называл Эмбиида лучшим игроком, с которым он мог бы выступать
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Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори высказался о дебютном матче Джеймса Хардена в составе команды. Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Харден набрал 27 очков, отдал 12 результативных передач и совершил 8 подборов.
«Джеймс Харден — баскетбольный гений. Он давно хотел играть с Джоэлом Эмбиидом. Думаю, он всегда называл Джоэла лучшим игроком, с которым он мог бы выступать», — приводит слова Дэрила Мори Clutch Points.
Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.
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