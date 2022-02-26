Мори: Харден всегда называл Эмбиида лучшим игроком, с которым он мог бы выступать

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори высказался о дебютном матче Джеймса Хардена в составе команды. Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Харден набрал 27 очков, отдал 12 результативных передач и совершил 8 подборов.



«Джеймс Харден — баскетбольный гений. Он давно хотел играть с Джоэлом Эмбиидом. Думаю, он всегда называл Джоэла лучшим игроком, с которым он мог бы выступать», — приводит слова Дэрила Мори Clutch Points.



Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.