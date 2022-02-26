Томаш Саторански определился с новым клубом

Защитник Томаш Саторански договорился о расторжении контракта с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». По информации источника, баскетболист намерен подписать контракт с «Вашингтон Уизардс».



Саторански в нынешнем сезоне выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Он принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 2,8 очка и отдавая 2,4 результативной передачи за 15 минут игрового времени.



Перед дедлайном Саторански стал частью масштабного обмена — сначала его обменяли в «Портленд», а затем и в «Сан-Антонио».



Ранее Саторански уже выступал за «Вашингтон» — с 2017 по 2019 год. «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.