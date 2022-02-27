В «Бруклине» предоставили обновлённую информацию по Бену Симмонсу

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о нынешнем состоянии разыгрывающего команды Бена Симмонса, который ещё ни разу не выступал в нынешнем сезоне НБА.



По словам Нэша, слова которого в своём «твиттере» передаёт журналист и инсайдер Ник Фриделл, Симмонс пока не приступал к интенсивной работе. При этом баскетболист проводит много индивидуальных занятий на площадке. Он находится с командой, однако пока до сих пор не ясно, когда он вернётся в строй.



Напомним, «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ранее в «Нетс» заявляли, что Бен должен вернуться на площадку уже в скором времени.

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