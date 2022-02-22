Назван примерный срок возвращения Бена Симмонса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс в скором времени должен вернуться на площадку. Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Бен Симмонс намерен набрать форму к концу этой недели. Он уже близок к этому. Речь о неделях, не месяцах», – сказала Шелберн.



Напомним, «Бруклин Нетс» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.



Ранее мнением об обмене Симмонса в «Бруклин» поделился известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил.