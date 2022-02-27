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Леброн Джеймс выступил с призывом к болельщикам «Лос-Анджелес Лейкерс»

Леброн Джеймс выступил с призывом к болельщикам «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал болельщиков калифорнийского клуба не следить за сообщениями эксперта и инсайдера The Athletic Билла Орама.

«Странно, что вы, ребята… не вы конкретно, а тот, кто всё это начал. Я говорю о Билле Ораме. С его стороны всегда будет негатив. Всякий раз, когда Билл говорит что-то о «Лейкерс», это что-то неприятное для нашей команды. Я надеюсь, что никто из наших верных болельщиков не слушает его. Надеюсь, что это так. Ведь он так давно не говорил ничего хорошего о «Лос-Анджелесе», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Последний матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» провёл с ещё одним калифорнийским клубом — «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 105:102 в пользу «Клипперс».

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