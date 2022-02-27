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Гомельский предположил, кто мог бы заменить «Калев» и «Зелёну-Гуру», снявшихся с ЕЛ ВТБ

Гомельский предположил, кто мог бы заменить «Калев» и «Зелёну-Гуру», снявшихся с ЕЛ ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, которые могли бы занять места эстонской команды «Калев» и польского коллектива «Зелёна-Гура», которые приняли решение покинуть ряды участников Единой лиги ВТБ.

«В Суперлиге есть команды, которые могли бы уже в следующем сезоне выступать в Единой лиге ВТБ. Вопрос в их финансовой стабильности», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

После 12 матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 таллинский клуб занимал 10-ю позицию в чемпионате, имея в активе три победы в 13 встречах. «Зелёна-Гура» после 13 сыгранных матчей занимала последнее, 12-е место в чемпионате, имея в активе 2 победы и 11 поражений.

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