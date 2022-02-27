Гомельский предположил, кто мог бы заменить «Калев» и «Зелёну-Гуру», снявшихся с ЕЛ ВТБ
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, которые могли бы занять места эстонской команды «Калев» и польского коллектива «Зелёна-Гура», которые приняли решение покинуть ряды участников Единой лиги ВТБ.
«В Суперлиге есть команды, которые могли бы уже в следующем сезоне выступать в Единой лиге ВТБ. Вопрос в их финансовой стабильности», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
После 12 матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 таллинский клуб занимал 10-ю позицию в чемпионате, имея в активе три победы в 13 встречах. «Зелёна-Гура» после 13 сыгранных матчей занимала последнее, 12-е место в чемпионате, имея в активе 2 победы и 11 поражений.
Новость по темеЕдиная лига ВТБ прокомментировала снятие «Калева» с турнира
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
14:12
-
13:19
-
12:24
-
11:47
-
10:32
-
09:48
-
07:47
-
07:00
- 26 февраля 2022
-
23:53
-
22:56
-
22:04
-
20:50
-
19:59
-
18:07
-
16:37
-
15:43
-
14:36
-
14:18
-
13:18
-
12:11
-
10:59
-
10:12
-
09:36
-
08:51
-
07:28
-
07:02
-
06:21
-
00:37
- 25 февраля 2022
-
23:51
-
22:09
-
22:01
-
20:57
-
19:53
-
18:03
-
17:31
Партнерский контент