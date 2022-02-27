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Кевин Дюрант сыграет в одном из ближайших матчей «Бруклина»

Кевин Дюрант сыграет в одном из ближайших матчей «Бруклина»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может появиться на площадке в одном из ближайших матчей команды. «Нетс» встретятся 28 февраля и 1 марта с «Торонто», а 3 марта – с «Майами». Об этом сообщает ESPN.

Напомним, Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:105). Игрок травмировал колено и не смог доиграть встречу до конца. Сейчас он проходит реабилитацию.

В нынешнем сезоне Дюрант набирает 29,3 очка, 5,8 передачи и 7,4 подбора в среднем за игру.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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