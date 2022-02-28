Эмбиид — о Хардене: мы не говорим про игрока, который ограничен в атаке и не умеет бросать

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу новичка команды Джеймса Хардена. Вероятно, лидер «Филадельфии» сравнил его с бывшим партнёром Беном Симмонсом.
«Это будет несложно. Мы не говорим про игрока, который ограничен в атаке и не умеет бросать. Мы говорим о Джеймсе Хардене. Вы видели, что он делал в Хьюстоне, как он забивал, а затем отправился в Бруклин и стал намного более хорошим плеймейкером, набирая в среднем 10 передач. Это будет совсем не сложно. Думаю, что он действительно поможет всей команде в своей роли, поэтому я взволнован грядущими результатами», — приводит слова Эмбиида ESPN.
Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.
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