Трипл-дабл Хардена помог «Филадельфии» обыграть «Никс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 125:109.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 37 очков. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.
В составе «Никс» самыми результативными стали Ар Джей Барретт и Эван Фурнье, которые набрали по 24 очка. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.
Таким образом, «Никс» потерпели пятое поражение подряд. «Филадельфия», в свою очередь, продлила победную серию до трёх игр кряду.
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Барретт - 24, Фурнье - 24, Куикли - 21, Рэндл - 16, Бёркс - 6, Реддиш - 6, Робинсон - 6, Топпин - 6, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Харден - 29, Макси - 21, Харрис - 12, Тибулл - 8, Миллсэп - 6, Ньянг - 6, Милтон - 4, Грин - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коли-Стайн, Коркмаз, Рид, Спрингер
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