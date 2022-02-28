Трипл-дабл Хардена помог «Филадельфии» обыграть «Никс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 125:109.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 37 очков. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

В составе «Никс» самыми результативными стали Ар Джей Барретт и Эван Фурнье, которые набрали по 24 очка. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Никс» потерпели пятое поражение подряд. «Филадельфия», в свою очередь, продлила победную серию до трёх игр кряду.