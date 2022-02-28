«Юта» на выезде победила «Финикс». «Индиана» сенсационно разгромила «Бостон»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 30 очков, 7 подборов и 7 передач. В составе «Юты» лучшая результативность у защитника Донована Митчелла – 26 очков, 2 подбора и 5 передач, а единственный дабл-дабл в матче также на счету игрока «Джаз» центрового Руди Гобера (16 очков, 14 подборов и 1 передача).

Напомним, «Финикс Санз» является лидером турнирной таблицы Западной конференции НБА (49-12), а «Юта Джаз» (38-22) занимает четвёртое место.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» сенсационно разгромила «Бостон Селтикс» (128:107) на домашнем паркете.