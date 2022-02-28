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«Юта» на выезде победила «Финикс». «Индиана» сенсационно разгромила «Бостон»

«Юта» на выезде победила «Финикс». «Индиана» сенсационно разгромила «Бостон»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 30 очков, 7 подборов и 7 передач. В составе «Юты» лучшая результативность у защитника Донована Митчелла – 26 очков, 2 подбора и 5 передач, а единственный дабл-дабл в матче также на счету игрока «Джаз» центрового Руди Гобера (16 очков, 14 подборов и 1 передача).

Напомним, «Финикс Санз» является лидером турнирной таблицы Западной конференции НБА (49-12), а «Юта Джаз» (38-22) занимает четвёртое место.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 30, Джонсон - 23, Эйтон - 23, Краудер - 16, Бриджес - 11, Холидей - 5, Макги - 4, Шамет - 2, Бийомбо, Камински, Крэйг, Пол, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
Юта Джаз: Митчелл - 26, Кларксон - 22, Гобер - 16, Конли - 13, Богданович - 11, О'Нил - 9, Уайтсайд - 8, Хаус - 8, Гэй - 3, Форрест - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Пэскелл, Эрнангомес

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» сенсационно разгромила «Бостон Селтикс» (128:107) на домашнем паркете.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
128 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 27, Халибёртон - 22, Хилд - 21, Брогдон - 20, Смит - 12, Джексон - 11, Дуарте - 11, Битадзе - 2, Вашингтон - 2, Stephenson, Sykes, Taylor, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 23, Притчард - 14, Смарт - 13, Уайт - 11, Уильямс - 10, Тайс - 5, Уильямс - 4, Хозер - 3, Корнет, Мартин, Несмит, Томас, Фиттс, Хорфорд
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