Пэйтон рассказал, как Шакил О'Нил издевался над новичками

Известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал, как его бывший одноклубник Шакил О'Нил издевательски мог пошутить над новичками команды.

Напомним, баскетболисты вместе выступали в составе «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы всегда шутили. Шак – большой шутник. Он брал ведро и пользовался им в туалете примерно неделю. И если в туалете вдруг оказывался новичок, то Шак внезапно выливал на него содержимое.

Однажды я и сам пошутил над ним, когда украл его трусы. В итоге какое-то время ему пришлось ходить по спортивному центру, прикрываясь полотенцем», – сказал Пэйтон на YouTube-канале djvlad.

Ранее О'Нил рассказал, что в детстве он восхищался легендарным Мэджиком Джонсоном и всегда хотел быть на него похожим.