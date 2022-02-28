Пэйтон рассказал, как Шакил О'Нил издевался над новичками
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Известный баскетболист Гэри Пэйтон рассказал, как его бывший одноклубник Шакил О'Нил издевательски мог пошутить над новичками команды.
Напомним, баскетболисты вместе выступали в составе «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Мы всегда шутили. Шак – большой шутник. Он брал ведро и пользовался им в туалете примерно неделю. И если в туалете вдруг оказывался новичок, то Шак внезапно выливал на него содержимое.
Однажды я и сам пошутил над ним, когда украл его трусы. В итоге какое-то время ему пришлось ходить по спортивному центру, прикрываясь полотенцем», – сказал Пэйтон на YouTube-канале djvlad.
Ранее О'Нил рассказал, что в детстве он восхищался легендарным Мэджиком Джонсоном и всегда хотел быть на него похожим.
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