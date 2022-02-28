Матч «Локомотива-Кубань» отменён из-за отсутствия авиасообщения с Краснодаром
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород», запланированный на 2 марта, перенесен в связи с форс-мажорными обстоятельствами и отсутствием авиасообщения с Краснодаром. Встреча состоится 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пять побед в 11 матчах. «Локомотив-Кубань» находится на седьмой строчке.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.
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