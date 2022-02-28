Mundo Deportivo: Дэниэл Хэкетт покинет ЦСКА

Итальянский разыгрывающий ЦСКА Дэниэл Хэкетт покинул московский клуб, сообщает Mundo Deportivo. При этом источник не уточняет, покинул Хэкетт расположение клуба, или речь идёт о расторжении контракта.
Ранее расположение клуба покинули Габриэль Лундберг и Торнике Шенгелия.
По информации испанских СМИ, ожидается, что вскоре Москву может покинуть и Уилл Клайберн. Кроме того, ожидается, что это же может сделать главный тренер Димитрис Итудис.
В нынешнем сезоне Хэкетт набирает 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за игру в Евролиге.
Напомним, в январе итальянский игрок дважды подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Таким образом, он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.
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