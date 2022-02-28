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«Зенит» разрешил всем иностранным игрокам покинуть Россию

«Зенит» разрешил всем иностранным игрокам покинуть Россию
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Санкт-петербургский «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию, сообщает BasketNews. По информации источника, клуб дал возможность представителям команды из других стран покинуть Россию, если не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не будут расторжены.

Ранее стало известно, что американский разыгрывающий Шабазз Напьер принял решение покинуть расположение «Зенита» и вылетел в США. Помимо Напьера, расположение команды покинули литовцы Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.

В команде осталось несколько легионеров: Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Коннер Фрэнкэмп, Матеуш Понитка, Алекс Пойтресс и Джордан Мики.

Кроме того, команду могут покинуть представители тренерского штаба: Хави Паскуаль и Иньиго Зорсано, грек Адамантиос Паганиотопулос и спортивный директор Манос Пападопулос.

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