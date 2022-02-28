Евролига приостановила партнёрство с банком ВТБ

Руководство баскетбольной Евролиги объявило о приостановке партнёрства с российским банком ВТБ.



«Баскетбольная Евролига объявляет сегодня о приостановке партнёрства с банком ВТБ до дальнейшего уведомления. Это решение приведёт к прекращению присутствия бренда в соревнованиях под эгидой организации, а также его связи с клубами, игроками и тренерами Евролиги и Еврокубка», — гласит заявление на официальном сайте Евролиги.



Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок, сообщает пресс-служба соревнований. Кроме того, участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке также было приостановлено.



В случае неблагоприятного развития ситуации на Украине Евролига аннулирует результаты российских клубов в регулярном чемпионате.