Боломбой покинул расположение ЦСКА, Клайберн может уехать в ближайшее время

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой временно покинул расположение команды, сообщает официальный сайт клуба.
«По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также её возможными последствиями, расположение ЦСКА покинули Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фогтманн и Джоэл Боломбой. Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решён, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется», — гласит заявление ЦСКА.
Как сообщает греческое издание BNSports, в скором времени расположение клуба покинет Уилл Клаберн. Ранее испанская пресса сообщала, что расположение клуба может покинуть и главный тренер команды Димитрис Итудис.
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