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Правительство Литвы просит разорвать отношения с российскими клубами Евролиги

Правительство Литвы просит разорвать отношения с российскими клубами Евролиги
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Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене обратилась к президенту Евролиги Жорди Бертомеу и всем клубам лиги с просьбой ввести санкции против трёх клубов, сообщает Basket News. Согласно источнику, Шугждинене официально попросит Евролигу разорвать отношения с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом.

Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок, сообщает пресс-служба соревнований. Кроме того, участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке также было приостановлено.

В случае неблагоприятного развития ситуации на Украине Евролига аннулирует результаты российских клубов в регулярном чемпионате.

Напомним, «Жальгирис» заявлял, что планирует бойкотировать матчи с российскими командами в регулярном чемпионате Евролиги.

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