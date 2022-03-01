Правительство Литвы просит разорвать отношения с российскими клубами Евролиги

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене обратилась к президенту Евролиги Жорди Бертомеу и всем клубам лиги с просьбой ввести санкции против трёх клубов, сообщает Basket News. Согласно источнику, Шугждинене официально попросит Евролигу разорвать отношения с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом.



Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок, сообщает пресс-служба соревнований. Кроме того, участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке также было приостановлено.



В случае неблагоприятного развития ситуации на Украине Евролига аннулирует результаты российских клубов в регулярном чемпионате.

Напомним, «Жальгирис» заявлял, что планирует бойкотировать матчи с российскими командами в регулярном чемпионате Евролиги.