Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Барнса помог «Торонто» обыграть «Бруклин»

Дабл-дабл Барнса помог «Торонто» обыграть «Бруклин»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 133:97.

Значительный вклад в успех гостей внёс Скотти Барнс – 28 очков и 16 подборов. У «Бруклина» выделился Ламаркус Олдридж, на его счету 15 очков.

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 127:122.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков. Лучше всех у «Кливленда» выступил Кевин Лав, у него 26 очков. Брэндон Гудвин же заработал дабл-дабл (17 очков и 12 передач).

Также «Орландо Мэджик» обыграл «Индиану Пэйсерс» (119:103) – Джейлен Саггс заработал дабл-дабл (14 очков и 10 передач), «Чикаго Буллз» проиграл «Майами Хит» (99:112).

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Картер - 21, Бамба - 15, Вагнер - 15, Саггс - 14, Хэмптон - 12, Харрис - 11, Энтони - 11, Фульц - 10, Океке - 6, Браздейкис - 2, Росс - 2, Айзек, Бол, Вагнер, Лопес, Скофилд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Хилд - 18, Смит - 14, Битадзе - 11, Вашингтон - 11, Taylor - 7, Дуарте - 7, Бриссетт - 6, Джексон - 6, Stephenson, Sykes, Брогдон, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 99
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Винсент - 20, Хироу - 20, Адебайо - 15, Батлер - 15, Страс - 13, Мартин - 9, Робинсон - 9, Дедмон - 4, Такер - 4, Юртсевен - 2, Гай - 1, Smart, Лоури, Моррис, Оладипо, Хайсмит, Хаслем
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Дерозан - 18, Досунму - 18, Вучевич - 14, Уайт - 9, Брэдли - 4, Грин - 4, Томас - 4, Браун - 2, Джонс - 2, Томпсон - 2, Hill, Болл, Карузо, Кук, Симонович, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
122 : 127
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Лав - 26, Аллен - 21, Осман - 21, Гудвин - 17, Мобли - 15, Маркканен - 10, Окоро - 6, Стивенс - 4, Фрейзер - 2, Гарлэнд, Дэвис, ЛеВерт, Нембхард, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 25, Макдэниелс - 17, Таунс - 17, Эдвардс - 17, Принс - 15, Беверли - 11, Бисли - 9, Вандербилт - 8, Рид - 6, Маклафлин - 2, Больмаро, Лейман, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 133
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Олдридж - 15, Браун - 14, Томас - 14, Карри - 11, Шарп - 9, Горан Драгич - 6, Гриффин - 6, Джонсон - 5, Эдвардс - 5, Дюк - 4, Драммонд - 3, Миллз - 3, Клэкстон - 2, Дюрант, Ирвинг, Симмонс, Харрис
Торонто Рэпторс: Барнс - 28, Ачиува - 20, Флинн - 18, Трент-мл. - 12, Янг - 11, Буше - 8, Михайлюк - 8, Сиакам - 8, Ватанабэ - 7, Уилсон - 6, Бэнтон - 5, Шампани - 2, Ануноби, Берч, Бонга, Ванвлит, Джонсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022