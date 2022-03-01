Дабл-дабл Барнса помог «Торонто» обыграть «Бруклин»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 133:97.



Значительный вклад в успех гостей внёс Скотти Барнс – 28 очков и 16 подборов. У «Бруклина» выделился Ламаркус Олдридж, на его счету 15 очков.



В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 127:122.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Д'Анджело Расселл, набравший 25 очков. Лучше всех у «Кливленда» выступил Кевин Лав, у него 26 очков. Брэндон Гудвин же заработал дабл-дабл (17 очков и 12 передач).



Также «Орландо Мэджик» обыграл «Индиану Пэйсерс» (119:103) – Джейлен Саггс заработал дабл-дабл (14 очков и 10 передач), «Чикаго Буллз» проиграл «Майами Хит» (99:112).