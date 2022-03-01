Грег Попович рассказал, что делает Джа Моранта уникальным баскетболистом
Поделиться
Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Он прекрасный игрок. Дело не только в том, что он очень атлетичен. Все отмечают его природные данные, потому что он такой быстрый. Но он принимает отличные решения. Он знает, что происходит на площадке. Интеллектуальная составляющая в сочетании с атлетизмом делают Моранта уникальным игроком», — приводит слова Поповича ESPN.
Ранее Морант установил рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Чикаго Буллз» Морант набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
11:53
-
10:40
-
09:13
-
06:45
-
06:04
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
22:54
-
20:53
-
19:54
-
19:07
-
18:40
-
18:13
-
18:07
-
17:58
-
17:13
-
16:45
-
15:48
-
14:26
-
13:30
-
12:38
-
11:59
-
10:59
-
09:26
-
08:34
-
06:20
-
05:29
-
02:46
-
00:26
- 27 февраля 2022
-
23:14
-
22:07
-
20:58
-
19:46
-
18:23
-
17:13
-
16:02
Партнерский контент