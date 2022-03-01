Грег Попович рассказал, что делает Джа Моранта уникальным баскетболистом

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Он прекрасный игрок. Дело не только в том, что он очень атлетичен. Все отмечают его природные данные, потому что он такой быстрый. Но он принимает отличные решения. Он знает, что происходит на площадке. Интеллектуальная составляющая в сочетании с атлетизмом делают Моранта уникальным игроком», — приводит слова Поповича ESPN.

Ранее Морант установил рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Чикаго Буллз» Морант набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.