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Грег Попович рассказал, что делает Джа Моранта уникальным баскетболистом

Грег Попович рассказал, что делает Джа Моранта уникальным баскетболистом
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Он прекрасный игрок. Дело не только в том, что он очень атлетичен. Все отмечают его природные данные, потому что он такой быстрый. Но он принимает отличные решения. Он знает, что происходит на площадке. Интеллектуальная составляющая в сочетании с атлетизмом делают Моранта уникальным игроком», — приводит слова Поповича ESPN.

Ранее Морант установил рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Чикаго Буллз» Морант набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.

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