Гендиректор «Химок» — об уходе легионеров: это шанс, который мы обязаны использовать

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов высказался по поводу положения дел в российском баскетболе.
«Как гражданин РФ я полностью поддерживаю свою страну и все решения её президента. Но уже сейчас мы живём в новой реальности, в которой спорту — и баскетболу в частности — будет непросто. Матчи сборных команд России перенесены на неопределённый период, наши клубы отстраняют от участия в еврокубках, из них уезжают легионеры, а Международный олимпийский комитет вообще рекомендует отстранить всех российских спортсменов от участия в соревнованиях. Это очень, очень неприятно, но не смертельно.
Теперь у нас появится реальный шанс заняться нашими внутренними баскетбольными проблемами, связанными с подготовкой и доведением до взрослого профессионального уровня наших молодых игроков. Для них появятся рабочие места, которые ранее были заняты легионерами. А это то, о чём мы говорили на протяжении многих лет. У них появится возможность реализовать себя. Это шанс, который мы просто обязаны использовать!» — приводит слова Астахова телеграм-канал «Перехват».
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