Единая Лига ВТБ продолжит чемпионат-2021/2022

Единая Лига ВТБ выступила с заявлением о том, что нынешний розыгрыш продолжается, несмотря на то что эстонский «Калев» покинул чемпионат, а многие легионеры ушли из своих клубов.

«5-7 марта чемпионат Единой Лиги ВТБ продолжится согласно утверждённому календарю.



5 марта «Енисей» примет «Локомотив-Кубань», 6 марта «Зенит» сыграет с «ПАРМОЙ-ПАРИМАТЧ», а УНИКС – с «Цмоки-Минском», 7 марта состоится матч «Автодор» — ЦСКА.



В данный момент Лига работает с клубами над оптимизацией расписания.



Состав участников Лиги покинул «Калев», и в соответствии с регламентом чемпионата все прошедшие матчи с участием эстонской команды аннулированы.



Польская «Зелена Гура» на данный момент приостановила участие в чемпионате, ближайшие три матча команды перенесены (с «Нижним Новгородом», «Енисеем» и «Пармой»).



По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги выходят в плей-офф, где сыграют в сериях до трёх побед», — говорится в заявлении.