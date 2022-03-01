«Лейкерс» определили игрока, которого подпишут вместо отчисленного Деандре Джордана

«Лос-Анджелес Лейкерс» собираются заключить контракт с разыгрывающим Ди Джей Огастином. Об этом в своём «твиттере» сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания. Ранее калифорнийский клуб отчислил центрового Деандре Джордана, тем самым освободив место.
В нынешнем сезоне НБА Огастин принял участие в 34 матчах, выступая за «Хьюстон Рокетс», в которых в среднем набирал 5,4 очка, совершал 1,2 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.
После 60 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед и 33 поражения.
Ранее трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил выразил мнение, что «озёрники» не должны обменивать своего лидера Леброна Джеймса.
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