Шакил О’Нил: если «Лейкерс» обменяет Леброна, они больше никогда не выиграют

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил считает, что «озёрники» не должны обменивать своего лидера Леброна Джеймса.

«Если вы поставите Леброна рядом с правильными парнями, они определенно будут побеждать. Я думаю, что тот, кто собрал команду, должен сделать шаг вперед и попытаться исправить ситуацию. Если вы обменяете Леброна, вы больше никогда не выиграете», — приводит слова О’Нила NBC.

Напомним, контракт Джеймса рассчитан до 2023 года.

После 60 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 33 поражения.

Ранее Джеймс высказался по поводу поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:123).