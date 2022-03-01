Шакил О’Нил: если «Лейкерс» обменяет Леброна, они больше никогда не выиграют
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил считает, что «озёрники» не должны обменивать своего лидера Леброна Джеймса.
«Если вы поставите Леброна рядом с правильными парнями, они определенно будут побеждать. Я думаю, что тот, кто собрал команду, должен сделать шаг вперед и попытаться исправить ситуацию. Если вы обменяете Леброна, вы больше никогда не выиграете», — приводит слова О’Нила NBC.
Напомним, контракт Джеймса рассчитан до 2023 года.
После 60 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 33 поражения.
Ранее Джеймс высказался по поводу поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:123).
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