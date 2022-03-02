УНИКС покинули все легионеры, за исключением Перасовича и Хезоньи

Стало известно, что все иностранные игроки казанского УНИКСа покинули расположение команды. Исключение составили главный тренер Велимир Перасович и один из лидеров команды Марио Хезонья. По сообщениям телеграм-канала «Свободный агент», они находятся в раздумьях.

После 15 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает первое место, имея в активе 13 побед и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что расположение УНИКСа покинул только американский разыгрывающий УНИКСа Айзея Канаан, который выступал в составе казанского клуба с 2020 года. В Единой лиге ВТБ прошлого сезона он в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,6 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке-2021 американец набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи.