Никола Йокич подпишет максимальный контракт с «Денвером» после окончания сезона-2021/2022
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Мишко Разнатович, агент звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, рассказал в подкасте BasketNews о том, что серб намерен подписать новое соглашение с клубом после окончания сезона-2021/2022.
Таким образом, центровой сможет заработать $ 258 млн за пять лет начиная с сезона-2023/2024, что станет рекордной суммой в истории НБА.
Йокич является действующим обладателем награды самому ценному игроку лиги. В нынешнем сезоне он набирает 25,5 очка, 13,8 подбора и 8 передач в среднем за игру.
Ранее Йокич вошёл в топ-15 европейских игроков (3) в истории НБА по версии европейского портала BasketNews. Список возглавил лучший снайпер в истории НБА среди европейцев и среди белых баскетболистов Дирк Новицки. Второе место занял Яннис Адетокунбо.
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