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Эксперт: Джа Морант — самый яркий игрок, пришедший в лигу после Картера и Коби

Эксперт: Джа Морант — самый яркий игрок, пришедший в лигу после Картера и Коби
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Журналист Fox Sports Крис Бруссар считает, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант является самым ярким игроком в НБА на данный момент.

«Джа Морант — самый яркий игрок, пришедший в лигу после Винса Картера и Коби Брайанта. Не лучший, но самый впечатляющий», — сказал Бруссар.

Морант в этом сезоне сумел установить рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Чикаго Буллз» Морант набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.

Ранее главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» рассказал, что, по его мнению, делает Джа Моранта уникальным баскетболистом.

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