Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» дома обыграл «Майами», «Филадельфия» победила «Никс»

«Милуоки» дома обыграл «Майами», «Филадельфия» победила «Никс»
Комментарии

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:119.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 17 подборов и 5 передач. Наиболее результативным в составе «Майами» стал защитник Тайлер Хироу – 30 очков, 7 подборов и 5 передач.

«Майами Хит» (41-22) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (38-25) занимает четвёртое место.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 119
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 26, Холидэй - 25, Портис - 15, Аллен - 9, Мэттьюз - 5, Нвора - 5, Ибака - 4, Картер - 3, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Хилл
Майами Хит: Хироу - 30, Винсент - 21, Адебайо - 18, Робинсон - 15, Мартин - 12, Страс - 8, Такер - 7, Батлер - 6, Дедмон - 2, Smart, Гай, Лоури, Моррис, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен

В других матчах «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете уступил «Шарлотт Хорнетс» (98:119), «Индиана Пэйсерс» в овертайме разобралась с «Орландо Мэджик» (122:114), «Филадельфия Сиксерс» благодаря дабл-даблу Джоэля Эмбиида (27 очков, 12 подборов и 4 передачи) обыграла «Нью-Йорк Никс» (123:108), а «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Сакраменто Кингз» (125:95).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 119
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 33, Аллен - 18, Маркканен - 12, Мобли - 9, Осман - 9, Лав - 7, Окоро - 4, Нембхард - 2, Стивенс - 2, Уэйд - 2, Гудвин, Дэвис, ЛеВерт, Рондо, Секстон, Уиндлер, Фрейзер
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Убре - 19, Бриджес - 15, Вашингтон - 12, Харрелл - 11, Томас - 10, Мартин - 8, Пламли - 7, Тор - 4, Болл - 2, Ричардс - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 122
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Вагнер - 28, Бамба - 19, Саггс - 14, Картер - 13, Фульц - 11, Энтони - 11, Росс - 6, Океке - 5, Хэмптон - 5, Харрис - 2, Айзек, Бол, Браздейкис, Вагнер, Лопес, Скофилд
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 31, Халибёртон - 21, Хилд - 17, Джексон - 16, Смит - 15, Stephenson - 7, Taylor - 6, Бриссетт - 6, Вашингтон - 3, Sykes, Битадзе, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
123 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Харден - 26, Макси - 25, Харрис - 14, Тибулл - 10, Грин - 6, Милтон - 6, Ньянг - 6, Рид - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коли-Стайн, Коркмаз, Миллсэп, Спрингер
Нью-Йорк Никс: Барретт - 30, Рэндл - 24, Куикли - 11, Робинсон - 10, Бёркс - 9, Реддиш - 7, Гибсон - 5, Топпин - 4, Макбрайд - 3, Фурнье - 3, Симс - 2, Арчидиаконоу, Гримс, Ноэль, Роуз, Саманич, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
125 : 95
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Валанчюнас - 17, Макколлум - 17, Маршалл - 17, Джонс - 14, Хэйс - 13, Альварадо - 4, Снелл - 4, Грэм - 3, Мёрфи - 3, Джонсон, Кларк, Льюис, Нэнс, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Барнс - 19, Сабонис - 15, Лэмб - 12, Дивинченцо - 7, Холидэй - 5, Джонс - 4, Лайлз - 4, Митчелл - 4, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Харклесс, Холмс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022