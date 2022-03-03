«Милуоки» дома обыграл «Майами», «Филадельфия» победила «Никс»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:119.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 17 подборов и 5 передач. Наиболее результативным в составе «Майами» стал защитник Тайлер Хироу – 30 очков, 7 подборов и 5 передач.

«Майами Хит» (41-22) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (38-25) занимает четвёртое место.

В других матчах «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете уступил «Шарлотт Хорнетс» (98:119), «Индиана Пэйсерс» в овертайме разобралась с «Орландо Мэджик» (122:114), «Филадельфия Сиксерс» благодаря дабл-даблу Джоэля Эмбиида (27 очков, 12 подборов и 4 передачи) обыграла «Нью-Йорк Никс» (123:108), а «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Сакраменто Кингз» (125:95).