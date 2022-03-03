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«Финикс», лидирующий на Западе в НБА, разгромил «Портленд»

«Финикс», лидирующий на Западе в НБА, разгромил «Портленд»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев паркета со счётом 120:90.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Кэмерон Джонсон, набравший 20 очков и совершивший 4 подбора и 4 передачи. Наиболее результативным у «Портленда» стал Брэндон Уилльямс – 14 очков, 3 подбора и 1 передача.

Напомним, «Финикс Санз» (50-12) является лидером в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Портленд Трэйл Блэйзерс» (25-37) занимает 11-е место.

В следующем матче «Финикс Санз» примет «Нью-Йорк Никс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» продолжит выездную серию игрой с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 90
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Джонсон - 20, Эйтон - 18, Бриджес - 15, Краудер - 15, Крэйг - 13, Шамет - 12, Холидей - 9, Макги - 5, Пэйн - 5, Бийомбо - 3, Уэйнрайт - 3, Пэйтон - 2, Букер, Камински, Пол, Шарич
Портленд Трэйл Блэйзерс: Williams - 14, Ойбанкс - 13, Уотфорд - 13, Саймонс - 11, Харт - 10, Эллеби - 10, Маклемор - 8, Блевинс - 5, Браун - 3, Хьюз - 3, Бледсо, Джонсон, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Уинслоу
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