«Финикс», лидирующий на Западе в НБА, разгромил «Портленд»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев паркета со счётом 120:90.



Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Кэмерон Джонсон, набравший 20 очков и совершивший 4 подбора и 4 передачи. Наиболее результативным у «Портленда» стал Брэндон Уилльямс – 14 очков, 3 подбора и 1 передача.



Напомним, «Финикс Санз» (50-12) является лидером в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Портленд Трэйл Блэйзерс» (25-37) занимает 11-е место.



В следующем матче «Финикс Санз» примет «Нью-Йорк Никс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» продолжит выездную серию игрой с «Миннесотой Тимбервулвз».