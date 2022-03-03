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Пойтресс — MVP Единой лиги ВТБ в феврале

Пойтресс — MVP Единой лиги ВТБ в феврале
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Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс получил награду MVP Единой лиги ВТБ по итогам февраля.

В феврале «Зенит» провел 2 выездных матча, по очереди обыграв «Зелена Гуру» (79:52) и «Цмоки-Минск» (90:74). Алекс Пойтресс стал самым эффективным игроком «Зенита», набирая в среднем 11,5 очка, 6,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 блок-шота. Эффективность форварда в феврале составляла в среднем 19,0 балла.

По итогам месяца «Зенит» идет на 3-м месте в таблице с 10 победами в 13 матчах.

«Я очень счастлив получить эту награду. Команда хорошо проявила себя в победных матчах и при сложном календаре. Я счастлив стать MVP и разделяю эту награду со своими партнерами по команде», — приводит слова Пойтресса официальный сайт чемпионата.

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