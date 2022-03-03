«Зенит» планирует включать гимны России, Беларуси и Казахстана перед матчами лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обратился к Единой лиге ВТБ с предложением включать перед началом каждого матча государственные гимны стран, команды которых принимают участие в соревновании. Об этом сообщает Sport24.

Cтоит отметить, что исполнение двух гимнов используется в НБА и НХЛ, если друг с другом играют американская и канадская команды в качестве знака уважения к обеим странам.

«В целях пропаганды патриотических ценностей и государственных символов Российской Федерации среди зрителей и участников баскетбольных матчей в рамках Единой лиги ВТБ, просим разрешить включение в церемонию открытия домашних матчей баскетбольного клуба «Зенит» исполнение государственного гимна Российской Федерации, начиная с ближайшего домашнего матча, который состоится в Санкт-Петербурге 6 марта.



Принимая во внимание то, что участниками Единой лиги ВТБ также являются команды Республики Беларусь и Республики Казахстан, в целях демонстрации дружбы, уважительного отношения и солидарности между нашими странами и командами-участницами Единой лиги ВТБ, просим также согласовать включение в церемонию открытия матчей с участием данных команд государственных гимнов соответствующих стран», — приводит заявление «Зенита» Sport24.