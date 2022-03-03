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Стало известно, где продолжит карьеру Дэниэл Хэкетт

Стало известно, где продолжит карьеру Дэниэл Хэкетт
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Итальянский разыгрывающий ЦСКА Дэниэл Хэкетт подписал контракт с «Болоньей», сообщает Sportando. По информации источника, Хэкетт подпишет контракт с итальянским клубом до лета 2024 года. Ожидается, что уже в ближайшее время ЦСКА объявит о расставании с игроком.

В нынешнем сезоне Хэкетт набирает 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за игру в Евролиге.

Напомним, в январе итальянский игрок дважды подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Таким образом, он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.

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