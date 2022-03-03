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«Виртус» официально объявил о переходе Дэниэла Хэкетта из ЦСКА

«Виртус» официально объявил о переходе Дэниэла Хэкетта из ЦСКА
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Итальянский «Виртус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Дэниэлом Хэкеттом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, нынешний сезон Хэкетт начинал в составе московского ЦСКА, однако покинул команду из-за ситуации на Украине.

В нынешнем сезоне Хэкетт набирает 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за игру в Евролиге.

Напомним, в январе итальянский игрок дважды подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Таким образом, он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.

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