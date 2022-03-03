Единая лига ВТБ позволит клубам дозаявить игроков вместо ушедших легионеров

Руководство Единой лиги ВТБ позволило клубам сделать дозаявки в связи с отъездом многих легионеров из России, сообщает Metaratings. Как сообщает источник, в руководстве лиги не уверены в продолжении спонсирования крупными компаниями команд, выступающих в Евролиге, в связи с последними заявлениями европейской организации.



Напомним, ранее Евролига отстранила ЦСКА, УНИКС и «Зенит» от участия в регулярном чемпионате на неопределённый срок. Окончательное решение по поводу участия российских клубов в регулярном чемпионате Евролиги будет принято 21 марта.



Ранее стало известно, что в составе пермской «Пармы» не осталось ни одного легионера. Подобная ситуация складывается и в других командах Единой лиги ВТБ.