Единая лига ВТБ позволит клубам дозаявить игроков вместо ушедших легионеров
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Руководство Единой лиги ВТБ позволило клубам сделать дозаявки в связи с отъездом многих легионеров из России, сообщает Metaratings. Как сообщает источник, в руководстве лиги не уверены в продолжении спонсирования крупными компаниями команд, выступающих в Евролиге, в связи с последними заявлениями европейской организации.
Напомним, ранее Евролига отстранила ЦСКА, УНИКС и «Зенит» от участия в регулярном чемпионате на неопределённый срок. Окончательное решение по поводу участия российских клубов в регулярном чемпионате Евролиги будет принято 21 марта.
Ранее стало известно, что в составе пермской «Пармы» не осталось ни одного легионера. Подобная ситуация складывается и в других командах Единой лиги ВТБ.
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