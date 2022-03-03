«Зенит» вернул Топтунова из аренды в «Новосибирске»

Разыгрывающий Андрей Топтунов вернулся в «Зенит» из аренды в «Новосибирск», сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. Игрок прибыл в расположение команды 3 марта и уже приступил к тренировкам.



«Уверенность появилась. Эти полтора-два месяца пошли мне на пользу. Почувствовал снова игровой ритм. Набрал свою оптимальную игровую форму. Всё будет хорошо. Суперлига-1, как ничто другое сможет подготовить тебя к высокому уровню, это лучшее, что может быть перед Единой лигой ВТБ.



Отличие Суперлиги? Другие скорости, другой уровень контакта, наверное, больше умных мыслей, взаимодействий, комбинаций. Так что отличия есть. Настрой? Как обычно, побеждать в каждой игре, делать всё, что от нас зависит. Всё, что мы можем, это играть в баскетбол. Настрой хороший!» — прокомментировал своё возвращение баскетболист.