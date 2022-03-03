В ЦСКА прокомментировали уход Дэниэла Хэкетта

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Дэниэла Хэкетта покинуть команду. Напомним, разыгрывающий продолжит выступления в «Виртусе».



«Мне очень трудно прощаться с Дани, таким игроком, такой личностью. Знаю, что и ему непросто покидать наш клуб, частью которого стал за эти четыре года. Дани всегда отдавал себя без остатка – играм, тренировкам, всему, чем он занимался, а потому заслуженно стал одним из самых популярных игроков нашей команды. Это настоящий боец, который вёл партнёров за собой. Расставание — вынужденный шаг, продиктованный требованиями времени и семейными обстоятельствами, и я прошу всех наших болельщиков отнестись к нему с пониманием, сохранить в сердцах тёплые чувства по отношению к Дани и его семье. Искренне желаю Дане удачи на новом месте, долгой и успешной карьеры в спорте и благодарю за все победы и яркие эмоции, которые он подарил всем нам. Это было незабываемо», — цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА.