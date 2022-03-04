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Хэкетт прокомментировал свой уход из ЦСКА

Хэкетт прокомментировал свой уход из ЦСКА
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Итальянский разыгрывающий Дэниэл Хэкетт прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.

«Очень трудно выразить словами чувства, которые я испытал за последнюю неделю. К сожалению, из-за сложившейся ситуации я решил вернуть семью домой и прервать свое путешествие вместе с теми, кого на протяжении четырех лет считал второй семьей. Было здорово разделить это приключение с настоящими победителями. Клуб, его президент, тренер, персонал и многие товарищи по команде на протяжении всех этих лет помогали мне расти как игроку и человеку. Спасибо также всем болельщикам, которые никогда не переставали нас поддерживать. ЦСКА всегда будет в моем сердце и в сердцах моих родных», — цитирует Хэкетта официальный сайт московского клуба.

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