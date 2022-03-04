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«Лейкерс» уступили «Клипперс», «Даллас» победил «Голден Стэйт»

«Лейкерс» уступили «Клипперс», «Даллас» победил «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержали «Клипперс» со счётом 132:111.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Реджи Джексон – 36 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 36, Зубац - 19, Моррис - 14, Ковингтон - 12, Хартенштайн - 12, Кеннард - 11, Мэнн - 9, Коффи - 8, Батюм - 6, Бостон - 5, Джордж, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Уэстбрук - 17, Энтони - 13, Монк - 12, Эллингтон - 12, Ривз - 9, Джонсон - 8, Бэйзмор - 6, Габриэль - 3, Огастин - 3, Ховард - 2, Ариза, Брэдли, Джонс, Дэвис, Нанн, Хортон-Такер

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 122:113.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 41 очко и 10 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Финни-Смит - 18, Динвидди - 17, Баллок - 14, Брансон - 14, Пауэлл - 13, Грин - 3, Браун - 2, Wright, Бёрк, Дав. Бертанс, Клебер , Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 23, Карри - 21, Уиггинс - 17, Томпсон - 16, Муди - 13, Куминга - 8, Луни - 8, Пэйтон II - 6, Портер - 1, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (115:112).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
112 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 30, Мюррей - 29, Пёлтль - 16, Васселл - 14, Джонс - 7, Примо - 6, Коллинс - 4, Макдермотт - 4, Джонсон - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Ричардсон, Уискэмп
Сакраменто Кингз: Барнс - 27, Фокс - 26, Сабонис - 12, Холидэй - 12, Дивинченцо - 11, Джонс - 10, Лайлз - 9, Митчелл - 8, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Лэмб, Мету, Харклесс, Холмс
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