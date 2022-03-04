«Лейкерс» уступили «Клипперс», «Даллас» победил «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержали «Клипперс» со счётом 132:111.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Реджи Джексон – 36 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков.

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 122:113.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 41 очко и 10 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 23 очка.

Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (115:112).