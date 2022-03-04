Деандре Джордан определился с клубом после ухода из «Лейкерс»

Американский центровой Деандре Джордан, отчисленный из «Лос-Анджелес Лейкерс», продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс». Об этом в своём «твиттере» сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания, ссылаясь на собственные источники.



Джордан в нынешнем сезоне НБА провёл за «Лейкерс» 32 матча, в которых в среднем набирал 4,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 0,4 результативные передачи. В «Лейкерс» Деандре перешёл в сентябре 2021 года.



После 62 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед и 35 поражений.



Ранее стало известно, кого «Лос-Анджелес» может подписать вместо отчисленного Деандре Джордана.

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