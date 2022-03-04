Евролига официально перенесла «Финал четырёх» — 2022 из Берлина
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«Финал четырёх» Евролиги 2022 года, который должен был состояться в Берлине, пройдёт в столице Сербии — Белграде. Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.
Даты проведения матчей также были изменены: полуфиналы состоятся в четверг, 19 мая, в 18:00 и в 21:00 по центральноевропейскому времени, а встреча за третье место и финальный матч пройдут в субботу, 21 мая, в 16:00 и 19:00 соответственно (время центральноевропейское).
Изначально в планах организаторов было проведение «Финала четырёх» с 27 по 29 мая в Берлине, однако из-за ситуации с коронавирусом и возможными ограничениями было принято решение о его переносе.
Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок.
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