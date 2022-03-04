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Шакил О’Нил: знаете, почему я злюсь? Я расскажу

Шакил О’Нил: знаете, почему я злюсь? Я расскажу
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил раскритиковал игроков, принимавших участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации этого года в конкурсе данков.

«Знаете, почему я злюсь? Я расскажу вам, почему я зол. Да, ребята, я понимаю, что вы упустите хорошие деньги, если не выступите. Многие выкладывают солидные суммы за то, чтобы увидеть Матч всех звёзд. Но если вы собираетесь участвовать в этом действе, то напрягитесь», — приводит слова О’Нила Yardbarker со ссылкой на его выступление в The BIG Podcast.

Напомним, победителем в конкурсе данков стал игрок «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин. Топпин одержал победу, в финале одолев Хуана Тоскано-Андерсона из «Голден Стэйт Уорриорз», забив сверху с проносом мяча между ног и ударом от щита. Отметим, что ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.

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