Шакил О’Нил: не хочется это произносить, но похоже, что «Лейкерс» смирились и сдались
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил считает, что «озёрники» смирились с тем, что этот сезон станет неудачным для команды.
«Когда ты играешь за «Лейкерс», то ты должен быть готов, что все команды, которые будут приезжать в Лос-Анджелес, будут из кожи вон лезть, чтобы победить. Они всегда будут отдавать все силы для победы.
Но я не вижу, чтобы сами «Лейкерс» прикладывали бы больше усилий. Я не против проигрывать, но когда ты не прилагаешь достаточно усилий, то… не хочется это произносить, но выглядит так, как будто команда сдалась и смирилась со своим положением», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Ранее О’Нил высказал мнение о том, что «озёрники» не должны обменивать своего лидера Леброна Джеймса.
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