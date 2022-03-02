Шакил О’Нил: не хочется это произносить, но похоже, что «Лейкерс» смирились и сдались

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О’Нил считает, что «озёрники» смирились с тем, что этот сезон станет неудачным для команды.

«Когда ты играешь за «Лейкерс», то ты должен быть готов, что все команды, которые будут приезжать в Лос-Анджелес, будут из кожи вон лезть, чтобы победить. Они всегда будут отдавать все силы для победы.

Но я не вижу, чтобы сами «Лейкерс» прикладывали бы больше усилий. Я не против проигрывать, но когда ты не прилагаешь достаточно усилий, то… не хочется это произносить, но выглядит так, как будто команда сдалась и смирилась со своим положением», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Ранее О’Нил высказал мнение о том, что «озёрники» не должны обменивать своего лидера Леброна Джеймса.