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Лидер «Астаны» Энтони Хики покинул Казахстан и, вероятно, не вернётся в расположение клуба

Лидер «Астаны» Энтони Хики покинул Казахстан и, вероятно, не вернётся в расположение клуба
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Защитник «Астаны» Энтони Хики покинул Казахстан. Руководство клуба пока не расторгло контракт с баскетболистом, но с большей долей вероятности, разыгрывающий не вернется в команду. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, 15 февраля Хики установил несколько рекордов результативности. Баскетболист оформил трипл-дабл из 43 очков, 10 подборов и 11 передач в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (87:83).

Ранее трипл-дабл покорялся лишь шести игрокам в истории лиги. При этом Хики показал лучшую результативность с трипл-даблом на счету, для американского игрока этот матч стал рекордным по набранным очкам.

Кроме того, Хики показал второй результат в истории. Американцу не хватило всего шесть очков, чтобы сравняться с рекордом Стевана Еловаца, в 2018 году записавшего на свой счёт 49 очков в матче с «Калевом». При этом Хики установил ещё один рекорд: 43 очка — лучший результат в матчах, в которых не игрался овертайм.

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