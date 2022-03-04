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Баскетболисту и тренеру «Пармы» угрожали лишением паспортов Литвы, если они останутся в РФ

Баскетболисту и тренеру «Пармы» угрожали лишением паспортов Литвы, если они останутся в РФ
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Литовский баскетболист пермской «Пармы» Адас Юшкявичюс и ассистент главного тренера клуба Гинтарас Каджюлис покинули российскую команду из-за поступивших угроз. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в «Парме».

Юшкявичюсу и Каджюлису поступил звонок из Литвы. Игроку и тренеру пригрозили аннулированием паспортов страны, если они останутся в российском клубе. Из-за этого Юшкявичюс и Каджюлис были вынуждены покинуть «Парму».

Напомним, вчера, 3 марта, появилась информация, что в составе пермской команды не осталось легионеров. Это случилось после того, как белорусский центровой Артём Параховский покинул пермскую «Парму».

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.

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Источник: в «Парме» определились с кандидатурой нового главного тренера
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