Баскетболисту и тренеру «Пармы» угрожали лишением паспортов Литвы, если они останутся в РФ

Литовский баскетболист пермской «Пармы» Адас Юшкявичюс и ассистент главного тренера клуба Гинтарас Каджюлис покинули российскую команду из-за поступивших угроз. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в «Парме».

Юшкявичюсу и Каджюлису поступил звонок из Литвы. Игроку и тренеру пригрозили аннулированием паспортов страны, если они останутся в российском клубе. Из-за этого Юшкявичюс и Каджюлис были вынуждены покинуть «Парму».

Напомним, вчера, 3 марта, появилась информация, что в составе пермской команды не осталось легионеров. Это случилось после того, как белорусский центровой Артём Параховский покинул пермскую «Парму».

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.