Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Сиакама не помог «Торонто» выиграть у «Орландо»

Дабл-дабл Сиакама не помог «Торонто» выиграть у «Орландо»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Торонто (Канада), в котором на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Орландо Мэджик». Победу в нём одержал «Орландо» со счётом 103:97.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джейлен Саггс – 15 очков. Также дабл-дабл заработал Коул Энтони (15 очков и 12 подборов). У «Торонто» выделился Паскаль Сиакам, на его счету 34 очка и 14 подборов.

В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» провела игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 125:119.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Тайриз Макси, набравший 33 очка. Также стоит отметить Джеймса Хардена, у которого дабл-дабл (25 очков и 11 передач). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 26 очков и 19 передач.

Также «Атланта Хоукс» обыграла «Вашингтон Уизардс» (117:114), «Индиана Пэйсерс» уступила «Детройт Пистонс» (106:111) и «Милуоки Бакс» победил «Чикаго Буллз» (118:112).

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Харден - 25, Эмбиид - 22, Ньянг - 17, Харрис - 15, Милтон - 11, Миллсэп - 2, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Джо, Джордан, Коркмаз, Рид, Спрингер, Тибулл
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Окоро - 22, Аллен - 20, Осман - 20, Лав - 11, Мобли - 7, Маркканен - 6, Стивенс - 5, Гудвин - 2, Дэвис, ЛеВерт, Нембхард, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
114 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Колдуэлл-Поуп - 28, Кузма - 22, Хатимура - 19, Брайант - 12, Авдия - 9, Кисперт - 9, Нето - 7, Гэффорд - 4, Смит - 4, Бил, Гилл, Кэри, Порзингис, Саторански, Тодд, Уинстон, Ээи
Атланта Хоукс: Хантер - 26, Янг - 25, Богданович - 17, Капела - 12, Галлинари - 10, Коллинс - 9, Л. Уильямс - 8, Райт - 5, Хаертер - 5, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Оконгву
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Флинн - 20, Ачиува - 11, Барнс - 10, Буше - 7, Трент-мл. - 4, Бэнтон - 3, Ватанабэ - 3, Михайлюк - 2, Янг - 2, Берч - 1, Ануноби, Бонга, Ванвлит, Джонсон, Уилсон, Шампани
Орландо Мэджик: Саггс - 15, Энтони - 15, Бамба - 14, Вагнер - 11, Харрис - 11, Хэмптон - 11, Океке - 10, Браздейкис - 6, Скофилд - 6, Лопес - 4, Айзек, Бол, Вагнер, Картер, Росс, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 106
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Бей - 25, Каннингем - 20, Багли III - 18, Грант - 8, Стюарт - 8, Джозеф - 7, Макгрудер - 6, Олиник - 6, Диалло - 5, Ливерс - 5, Хейз - 3, Гарза, Джексон, Ли, Пикетт, Смит
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 26, Вашингтон - 16, Хилд - 16, Джексон - 12, Смит - 12, Бриссетт - 10, Халибёртон - 8, Taylor - 6, Stephenson, Sykes, Битадзе, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Дерозан - 29, Вучевич - 19, Грин - 9, Досунму - 8, Браун - 5, Джонс - 5, Томпсон - 4, Уайт - 3, Hill, Болл, Брэдли, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Холидэй - 26, Миддлтон - 22, Портис - 12, Картер - 8, Аллен - 7, Мэттьюз - 7, Нвора - 2, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Ибака, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Хилл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022