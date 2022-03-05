Дабл-дабл Сиакама не помог «Торонто» выиграть у «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Торонто (Канада), в котором на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Орландо Мэджик». Победу в нём одержал «Орландо» со счётом 103:97.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джейлен Саггс – 15 очков. Также дабл-дабл заработал Коул Энтони (15 очков и 12 подборов). У «Торонто» выделился Паскаль Сиакам, на его счету 34 очка и 14 подборов.
В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» провела игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 125:119.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал Тайриз Макси, набравший 33 очка. Также стоит отметить Джеймса Хардена, у которого дабл-дабл (25 очков и 11 передач). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 26 очков и 19 передач.
Также «Атланта Хоукс» обыграла «Вашингтон Уизардс» (117:114), «Индиана Пэйсерс» уступила «Детройт Пистонс» (106:111) и «Милуоки Бакс» победил «Чикаго Буллз» (118:112).
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