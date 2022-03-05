«Нью-Орлеан» обыграл «Юту», «Оклахома» уступила «Миннесоте»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержал «Нью-Орлеан» со счётом 124:90.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Брэндон Ингрэм – 29 очков. У «Юты» выделился Донован Митчелл, на его счету 14 очков.

В параллельном матче в Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 138:101.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Наз Рид, набравший 20 очков. Лучше всех у «Оклахомы» выступил Шей Гилджес-Александер, у него 33 очка. Исайя Роби же заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов).