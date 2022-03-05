«Нью-Орлеан» обыграл «Юту», «Оклахома» уступила «Миннесоте»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Орлеане (США), в котором на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержал «Нью-Орлеан» со счётом 124:90.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Брэндон Ингрэм – 29 очков. У «Юты» выделился Донован Митчелл, на его счету 14 очков.
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
124 : 90
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Макколлум - 24, Эрнангомес - 13, Снелл - 11, Маршалл - 10, Альварадо - 7, Грэм - 6, Джонсон - 5, Темпл - 5, Хэйс - 5, Валанчюнас - 4, Мёрфи - 3, Джонс - 2, Кларк, Льюис, Нэнс, Уильямсон
Юта Джаз: Митчелл - 14, Уайтсайд - 13, Хаус - 11, Гобер - 10, Кларксон - 10, Александер-Уолкер - 7, О'Нил - 6, Богданович - 5, Пэскелл - 5, Азубуике - 2, Конли - 2, Форрест - 2, Эрнангомес - 2, Гэй - 1, Sneed, Батлер
В параллельном матче в Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 138:101.
Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Наз Рид, набравший 20 очков. Лучше всех у «Оклахомы» выступил Шей Гилджес-Александер, у него 33 очка. Исайя Роби же заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов).
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
101 : 138
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Роби - 21, Манн - 15, Покушевски - 12, Маледон - 8, Sarr - 5, Waters III - 5, Базли - 2, Гидди, Джером, Дорт, Крейчи, Мускала, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 20, Таунс - 20, Принс - 18, Расселл - 17, Макдэниелс - 16, Бисли - 15, Беверли - 7, Ноуэлл - 7, Больмаро - 6, Маклафлин - 5, Вандербилт - 4, Окоги - 2, Найт - 1, Лейман, Райт, Эдвардс
Комментарии
- 5 марта 2022
-
07:09
-
06:23
-
00:47
- 4 марта 2022
-
22:59
-
22:43
-
20:48
-
19:57
-
18:52
-
17:58
-
15:59
-
15:11
-
14:31
-
13:34
-
12:34
-
12:06
-
11:31
-
10:40
-
09:58
-
09:16
-
08:55
-
06:36
-
00:54
- 3 марта 2022
-
23:49
-
22:58
-
22:01
-
21:00
-
20:16
-
19:53
-
18:51
-
17:41
-
16:47
-
15:51
-
14:48
-
13:46
-
12:31
Партнерский контент