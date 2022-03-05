Дабл-дабл Вуда не помог «Хьюстону» обыграть «Денвер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 116:101.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Демаркус Казинс – 31 очко. У «Хьюстона» выделился Кристиан Вуд, на его счету 22 очка и 10 подборов.

В параллельном матче в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:114.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Джулиус Рэндл, набравший 25 очков. Лучше всех у «Финикса» выступил Кэмерон Джонсон, у него 38 очков. Кэмерон Пейн заработал дабл-дабл (17 очков и 16 передач).