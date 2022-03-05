Дабл-дабл Вуда не помог «Хьюстону» обыграть «Денвер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 116:101.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Демаркус Казинс – 31 очко. У «Хьюстона» выделился Кристиан Вуд, на его счету 22 очка и 10 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Казинс - 31, Грин - 14, Грин - 14, Гордон - 12, Бартон - 11, Хиланд - 11, Моррис - 10, Форбс - 7, Рид - 6, Йокич, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар
Хьюстон Рокетс: Вуд - 22, Грин - 18, Гордон - 11, Шенгюн - 11, Тэйт - 10, Мартин - 9, Портер - 9, Queen - 6, Мэтьюз - 3, Кристофер - 2, Гаруба, Нваба, Никс, Уолл, Фернанду, Шрёдер
В параллельном матче в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:114.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Джулиус Рэндл, набравший 25 очков. Лучше всех у «Финикса» выступил Кэмерон Джонсон, у него 38 очков. Кэмерон Пейн заработал дабл-дабл (17 очков и 16 передач).
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Джонсон - 38, Бриджес - 20, Пэйн - 17, Краудер - 14, Холидей - 10, Эйтон - 8, Шамет - 6, Макги - 2, Бийомбо, Букер, Камински, Крэйг, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Барретт - 20, Робинсон - 17, Бёркс - 16, Фурнье - 16, Куикли - 13, Реддиш - 6, Симс - 1, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич, Топпин, Уокер
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