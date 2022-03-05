Российский игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Италии

28-летний центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой стал трансферной целью итальянского клуба «Виртус». Об этом на своей официальной странице в «Твиттере», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщил обозреватель Лука Д'Алессандро.



Ранее сообщалось, что Джоэл временно покинул расположение армейцев.



В нынешнем сезоне Евролиги Боломбой принял участие в 22 матчах, в которых в среднем забивал 6,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 0,3 результативные передачи. В розыгрыше Единой лиги ВТБ центровой сыграл в 13 матчах, в среднем набирая 7,1 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая результативные 0,3 передачи.



Ранее сообщалось, какие клубы могут заменить ЦСКА, УНИКС и «Зенит» в Евролиге сезона-2022/2023.